Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.
«Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому обращаюсь к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время», — заявил Зеленский.
Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».
Зеленский предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украны, другой европейской страны или США.
«Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь», — сказал глава государства.
Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.