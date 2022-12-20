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1 час назад

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу
Фото:  Irakli Gedenidze / Reuters Irakli Gedenidze / Reuters

«Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому обращаюсь к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время», — заявил Зеленский.

Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».

Зеленский предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украны, другой европейской страны или США.

«Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь», — сказал глава государства.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.

В мире,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,
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