Троих экс-премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

Агентство по борьбе с коррупцией Монголии планирует взять показания у троих бывших премьер-министров страны в рамках расследования по делу о хищении угля. Об этом говорится на интернет-портале Ikon.mn.

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Во вторник, 20 декабря, в ведомство позвали Батболда Сухбаатара, Эрдэнэбата Жаргалтулга и Баяра Санжа. Данные люди ранее возглавляли правительство Монголии.

Сейчас продолжаются следственные действия в отношении 50 человек, которые, вероятно, связаны с кражей угля в Монголии.

Другие подробности расследования пока не приведены. Известно, что трое вызванных в агентство подозреваемых трудились в разные периоды, с 2007 по 2017 год.

Ранее экс-президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по делу о хищении угля.