Читатели американского издания Newsweek раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за призывы к миру.

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Такая реакция последовала после материала журнала о содержании речи президента, с которой он хотел выступить на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

«90% населения мира находится в странах БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). Это всем следует усвоить. Эта попытка разжечь войну против России не спасет Запад. Это ускорит его кончину», — заявил читатель catothewiser.

«Парень, который хочет начать Третью мировую войну, хочет поговорить о мире», — написал пользователь HH Viktor.

Robert Anderson предложил задаться вопросом, сколько еще денег американских налогоплательщиков отправят президенту Украины за заявления о мировой войне на Чемпионате мира. Bapa Aku назвал ложь украинских властей.

«Но хуже всего, то, что западные СМИ могут напечатать это без лишних вопросов», — заявил читатель издания.