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37 минут назад

В СМИ раскритиковали Зеленского за попытку выступить в финале ЧМ

Елена Прошина

Читатели американского издания Newsweek раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за призывы к миру.

В СМИ раскритиковали Зеленского за попытку выступить в финале ЧМ
Фото: ТАССТАСС

Такая реакция последовала после материала журнала о содержании речи президента, с которой он хотел выступить на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

«90% населения мира находится в странах БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР). Это всем следует усвоить. Эта попытка разжечь войну против России не спасет Запад. Это ускорит его кончину», — заявил читатель catothewiser.

«Парень, который хочет начать Третью мировую войну, хочет поговорить о мире», — написал пользователь HH Viktor.

Robert Anderson предложил задаться вопросом, сколько еще денег американских налогоплательщиков отправят президенту Украины за заявления о мировой войне на Чемпионате мира. Bapa Aku назвал ложь украинских властей.

«Но хуже всего, то, что западные СМИ могут напечатать это без лишних вопросов», — заявил читатель издания.

Зеленский планировал выступить с речью на финальном ЧС мира по футболу, однако ему отказала международная федерация футбола. В день финала президент призвал провести зимой саммит для объединения народов.

В мире,Владимир Зеленский,БРИКС,
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