Сестра Ким Чен Ына намекнула на скорый запуск МБР на большую дальность

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. Ее заявление опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Очевидно, что они (западные страны) критикуют возможности нашего стратегического оружия с помощью аргументов, что для подтверждения нужен запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск. Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем", - отметила Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

КНДР 18 ноября запустила по крутой траектории межконтинентальную ракету "Хвасон-17". Она пролетела расстояние примерно в 1 тыс. км, поднявшись при этом на максимальную высоту в 6 тыс. км. По оценке Минобороны Японии, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Пхеньян обычно проводит испытания баллистических ракет средней и большой дальности, запуская их именно по такой крутой траектории в Японское море, и крайне редко направляет их в сторону Тихого океана над территорией Японии.