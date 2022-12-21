Берлускони высказался о достижении мира на Украине

"Нынешний сценарий развития событий [на Украине] меня очень беспокоит, слишком часто звучат с легкостью угрозы, в том числе применения ядерного оружия. Мир необходим и немедленно. Но мир не может быть достигнут за счет нарушения международного права, не может он и быть достигнут, чтобы вбить клин и разделить западные страны", - сказал политик в интервью, опубликованном в среду в газете Corriere della Sera .

Ранее Берлускони предлагал себя и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве переговорщиков-посредников. Он также намекал на имевшие место контакты с российским лидером Владимиром Путиным . Он также допускал, что первоначальной целью специальной военной операции была в том числе смена власти на Украине и не осуждал этого, за что подвергся жесткой критике.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.