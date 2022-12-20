"Это издевательство": Зеленский заговорил о судьбе Саакашвили

«То, что сейчас происходит с Саакашвили — это издевательство. Это не подходит Грузии, и это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите его в одну из зарубежных клиник. Самое время сделать этот добрый шаг», — отметил украинский лидер.