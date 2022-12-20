"Это издевательство": Зеленский заговорил о судьбе Саакашвили

Грузинские власти должны принять такое решение, которое позволит отправить находящегося под стражей бывшего президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на лидера Украины Владимира Зеленского.
По его словам, экс-глава государства находится в тяжелом состоянии, а то, что с ним происходит, является издевательством. Зеленский призвал «проявить милосердие».
«То, что сейчас происходит с Саакашвили — это издевательство. Это не подходит Грузии, и это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите его в одну из зарубежных клиник. Самое время сделать этот добрый шаг», — отметил украинский лидер.
Озабоченность ухудшением состояния здоровья Саакашвили выразило и Министерство иностранных дел Украины.
Ранее депутаты Грузии объявили голодовку с требованием вывезти бывшего президента за рубеж. По словам врачей, наблюдающих за Саакашвили, он находится в тяжелом состоянии с истощением организма четвертой стадии, что представляет опасность для жизни.