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43 минуты назад

Трамп сообщил, для чего его хотят привлечь к ответственности

Национальная Служба Новостей

Экс-глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия.

Трамп сообщил, для чего его хотят привлечь к ответственности
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю», — заявил политик.

Он отметил, что желание навредить ему только объединяет сторонников вокруг него. Как напомнил бывший президент, для прекращения насилия 6 января 2021 года он вывел на улицы 20 тысяч бойцов, и в телеобращении призвал сторонников разойтись.

В Соединенных Штатах следствие рекомендовало Министерству юстиций предъявить Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире,Дональд Трамп,
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