Трамп сообщил, для чего его хотят привлечь к ответственности

Экс-глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия.

«Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю», — заявил политик.

Он отметил, что желание навредить ему только объединяет сторонников вокруг него. Как напомнил бывший президент, для прекращения насилия 6 января 2021 года он вывел на улицы 20 тысяч бойцов, и в телеобращении призвал сторонников разойтись.