Секретный архив: Гитлер хотел устроить переворот в СССР в 1933 году

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году планировал устроить переворот в СССР, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на рассекреченные документы, которые появились на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.
В архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933 года, говорится, что Гитлер хотел, чтобы все волжские немцы переселились в Белоруссию. Согласно информации разведчиков, из Белоруссии хотели сделать немецкую колонию. Однако перед этим, как следует из документов, она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России».
При этом Белоруссия была бы полностью индустриализирована Берлином. Также стало известно, что Третий рейх планировал постепенно провести аншлюс, поглотив Белоруссию.
Материалы из архива, относящиеся, в том числе, к довоенному периоду, содержатся в разделе «Вторая мировая война в архивных документах». Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК.