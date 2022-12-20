Секретный архив: Гитлер хотел устроить переворот в СССР в 1933 году

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году планировал устроить переворот в СССР, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на рассекреченные документы, которые появились на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

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В архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933 года, говорится, что Гитлер хотел, чтобы все волжские немцы переселились в Белоруссию. Согласно информации разведчиков, из Белоруссии хотели сделать немецкую колонию. Однако перед этим, как следует из документов, она должна была «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России».

При этом Белоруссия была бы полностью индустриализирована Берлином. Также стало известно, что Третий рейх планировал постепенно провести аншлюс, поглотив Белоруссию.