КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии

КНДР пригрозила ответить на новую стратегию национальной безопасности Японии, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Пхеньян выразил обеспокоенность действиями властей Японии. По мнению Северной Кореи, политика Токио по наращиванию военного потенциала страны нарушает Устав ООН, является серьезным вызовом миру и безопасности в регионе. В КНДР уверены, что новый курс японского правительства поменяет обстановку в сфере безопасности в Восточной Азии.

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — предупредил Пхеньян о возможных последствиях.