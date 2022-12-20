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53 минуты назад

КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии

Lenta.ruиещё 4

КНДР пригрозила ответить на новую стратегию национальной безопасности Японии, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
Фото: 

Пхеньян выразил обеспокоенность действиями властей Японии. По мнению Северной Кореи, политика Токио по наращиванию военного потенциала страны нарушает Устав ООН, является серьезным вызовом миру и безопасности в регионе. В КНДР уверены, что новый курс японского правительства поменяет обстановку в сфере безопасности в Восточной Азии.

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — предупредил Пхеньян о возможных последствиях.

В сентябре руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Документ позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме.

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