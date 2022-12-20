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35 минут назад

Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании

Газета.Ru

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает Variety.

Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в ходе второго процесса Вайнштейна оправдали по одному из обвинений, однако по трем другим подобным случаям присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Согласно сообщению Variety, Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу N1, в отеле Mr. C в феврале 2013 года.

Оправдали продюсера по обвинению в насилии над массажисткой, обозначенной судом как Джейн Доу N3. Сейчас Харви Вайнштейн отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года за изнасилования и домогательства после обвинительного вердикта жюри присяжных, принятого в 2020 году.

Ранее режиссер Квентин Тарантино заявлял, что сожалеет о том, что у него не состоялся серьезный разговор с Вайнштейном после того, как он узнал о серийных случаях харассмента со стороны голливудского продюсера.

В мире,Джейн Доу,Харви Вайнштейн,Квентин Тарантино,
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