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1 час назад

Украинцы смогут получить финпомощь от ЮНИСЕФ

Газета.Ru

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделяет $102 млн в помощь украинским семьям. Ее получат более 600 тыс. человек, указал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил организацию за выделение денежной помощи для более 120 тыс. семей. Средства направят тем семьям, кто воспитывает четырех или более детей, или ухаживает за детьми с инвалидностью.

Украинцы смогут получить финпомощь от ЮНИСЕФ
Фото: ЮнисефЮнисеф

На сайте ЮНИСЕФ говорится, что фонд поддержал инициативу "Укрзализныци" по раздаче подарков развлекательно-образовательного характера детям, пострадавшим от боевых действий на востоке и юге Украины, в частности, в Харькове и Херсоне. ЮНИСЕФ также предоставил около 70 тыс. школьных портфелей и канцелярских наборов. Семьям советуют проверять состояние рассмотрения их заявок на денежную помощь в системе "еДопомога".

Ранее сообщалось, что более 5 млн беженцев с территории Украины и Донбасса прибыли в Россию с февраля. Из них — свыше 721 тыс. детей. Россия выплатила более 12 млрд руб. материальной помощи беженцам, прибывшим с территории Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В мире,Владимир Зеленский,ЮНИСЕФ,Укрзализныця,
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