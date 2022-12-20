Байден может стать первым президентом США, посетившим Нагасаки

Правительства Японии и Соединенных Штатов рассматривают возможность организации визита президента Джо Байдена в город Нагасаки, подвергшийся американской атомной бомбардировке в 1945 году. Об этом сообщила во вторник, 20 декабря, газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

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Если это произойдет, американский лидер станет первым действующим президентом США, посетившим Нагасаки. В настоящий момент стороны проводят переговоры относительно поездки, а окончательное решение будет принято после тщательной оценки готовности Нагасаки к пребыванию американской делегации. В том числе это касается мнения местного населения на этот счет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в случае согласования визита рассчитывает сопровождать главу Белого дома в Нагасаки. Не исключено, что одним из мест, которые посетит Байден, станет католический собор Ураками, который был разрушен в результате бомбардировки и затем восстановлен.

Что касается сроков поездки, то Байден может приехать в Нагасаки после саммита G7, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая следующего года. Кисида рассматривает эту встречу как возможность продемонстрировать роль Токио в вопросе ликвидации ядерного оружия, пишет ТАСС.