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46 минут назад

В Киеве прогремел взрыв – СМИ

Москва24иещё 1

Взрыв прогремел в Киеве 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В Киеве прогремел взрыв
Фото: телеграм-канал "Владимир Соловьев NEWS"телеграм-канал "Владимир Соловьев NEWS"

Отмечается, что в настоящее время в городе виднеется столб дыма.

Ранее сообщалось о взрывах в Очакове и Кривом Роге.

Под Киевом произошел мощный взрыв

До этого во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В разных районах страны предупреждение для жителей звучало около 13:20 по московскому времени.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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