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11 минут назад

Главком ВСУ Залужный обратился с призывом к Зеленскому

Илья Родин

Главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, значительно ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ Залужный обратился с призывом к Зеленскому
Фото: РамблерРамблер

Залужный подчеркнул, что вынужден открыто поднять сложную тему. На фоне сложившейся обстановки ему приходится просить главу государства об усилении ответственности солдат и офицеров за самовольный уход из части или с поля боя, дезертирство и неповиновение.

Главком уточнил, что другим солдатам приходится закрывать собой оголившиеся в результате дезертирства участки фронта. Это ведет к увеличению потерь среди военнослужащих.

Армия держится на дисциплине, напомнил Залужный. Он добавил, что юридическую ответственность за свои действия или бездействие должны нести не только бойцы, но и командиры.

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Военачальник заметил, что закон, подписать который он просит Зеленского, четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Залужному отдохнуть. Он добавил, что главком ВСУ «переработал», сообщает ТАСС.

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