Спецкомитет Конгресса порекомендовал предъявить Трампу обвинения

Потенциальные обвинения могут быть выдвинуты в связи со штурмом Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Отметим, что с юридической точки зрения подобная рекомендация не обязывает Минюст США предъявлять обвинения – это решение останется за прокурорами. Таким образом, спецкомитет может только привлечь внимание к нарушениям.

Отметим, что о перспективе подобной рекомендации стало известно ещё 18 декабря. Тогда газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, который в данный момент проводит расследование из-за факта штурма Капитолия в начале прошлого года, собирается проголосовать о возможности озвучить такую рекомендацию Министерству юстиции. Издание также отметило, что комитет указал три рекомендованных пункта для обвинения: мятеж, препятствование деятельности государственных органов, а также сговор с целью ввести в заблуждение американскую власть.