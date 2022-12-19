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23 минуты назад

Спецкомитет Конгресса порекомендовал предъявить Трампу обвинения

Елена Прошина

Спецкомитет Конгресса США порекомендовал Минюсту страны предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

Спецкомитет Конгресса порекомендовал предъявить Трампу обвинения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Потенциальные обвинения могут быть выдвинуты в связи со штурмом Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Отметим, что с юридической точки зрения подобная рекомендация не обязывает Минюст США предъявлять обвинения – это решение останется за прокурорами. Таким образом, спецкомитет может только привлечь внимание к нарушениям.

Отметим, что о перспективе подобной рекомендации стало известно ещё 18 декабря. Тогда газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, который в данный момент проводит расследование из-за факта штурма Капитолия в начале прошлого года, собирается проголосовать о возможности озвучить такую рекомендацию Министерству юстиции. Издание также отметило, что комитет указал три рекомендованных пункта для обвинения: мятеж, препятствование деятельности государственных органов, а также сговор с целью ввести в заблуждение американскую власть.

В мире,Дональд Трамп,Конгресс США,Министерство юстиции США,
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