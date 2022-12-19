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42 минуты назад

Залужный призвал Зеленского бороться с массовым дезертирством в ВСУ

Ura.Ru

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить ответственность за дезертирство. Видеообращение Залужный опубликовал в своих соцсетях.

Залужный записал видеообращение к президенту Украины Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя, <…> неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон», — заявил Залужный в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Он подчеркнул, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину в рядах ВСУ. Также главком отметил, что признает проблемы, которые приводят к дезертирству, но работает над их устранением.

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«Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил Залужный.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского хотят сменить Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Журналисты The Economist отметили, что растущая популярность Залужного вызывает опасения у украинского лидера. Кроме того, главком ВСУ признал эффективность частичной мобилизации в России.

В мире,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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