Белоруссия поставила на боевое дежурство C-400 и «Искандер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от России комплексы С-400 и «Искандер». Он добавил, что они уже встали на боевое дежурство. Об этом пишет ТАСС.
«Белоруссия поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и «Искандер», - подчеркнул Лукашенко.
Отмечается, что военно-техническое сотрудничество между союзными государствами постепенно развивается. Российские военные помогают белорусским коллегам осваивать новые вооружения и военную технику.
В середине декабря на базе 11-й отдельной механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны Белоруссии в своем официальном Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в качестве инструкторов были приглашены военнослужащие ВС России, а также преподаватели 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.