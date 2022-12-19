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28 минут назад

Лукашенко сообщил о получении от РФ комплексов C-400 и «Искандера»

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от России комплексы С-400 и «Искандер». Он добавил, что они уже встали на боевое дежурство. Об этом пишет ТАСС.

Белоруссия поставила на боевое дежурство C-400 и «Искандер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Белоруссия поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и «Искандер», - подчеркнул Лукашенко.

Отмечается, что военно-техническое сотрудничество между союзными государствами постепенно развивается. Российские военные помогают белорусским коллегам осваивать новые вооружения и военную технику.

В середине декабря на базе 11-й отдельной механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны Белоруссии в своем официальном Telegram-канале.

Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко

В ведомстве уточнили, что в качестве инструкторов были приглашены военнослужащие ВС России, а также преподаватели 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

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