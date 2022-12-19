Белоруссия поставила на боевое дежурство C-400 и «Искандер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от России комплексы С-400 и «Искандер». Он добавил, что они уже встали на боевое дежурство. Об этом пишет ТАСС.

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«Белоруссия поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и «Искандер», - подчеркнул Лукашенко.

Отмечается, что военно-техническое сотрудничество между союзными государствами постепенно развивается. Российские военные помогают белорусским коллегам осваивать новые вооружения и военную технику.

В середине декабря на базе 11-й отдельной механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны Белоруссии в своем официальном Telegram-канале.