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59 минут назад

Нидерланды извинились за роль страны в рабстве

Елена Прошина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Нидерланды извинились за роль страны в рабстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы в Нидерландах должны признать свою роль в истории рабовладения», — сказал Рютте.

По его мнению, несколько веков угнетения и эксплуатации людей оказали влияние на происходящее сегодня, в том числе в виде расистских стереотипов и дискриминации.

«Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства. Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это», — отметил премьер Нидерландов.

Напомним, что страна на протяжении XVI-XX веков являлась значимой колониальной державой. Рабство в голландских колониях отменили 1 июля 1863 года. При этом на данный момент в зависимости от государства продолжают находиться несколько территорий расформированных Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.

В мире,Марк Рютте,
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