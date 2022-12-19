Нидерланды извинились за роль страны в рабстве

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
«Мы в Нидерландах должны признать свою роль в истории рабовладения», — сказал Рютте.
По его мнению, несколько веков угнетения и эксплуатации людей оказали влияние на происходящее сегодня, в том числе в виде расистских стереотипов и дискриминации.
«Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства. Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это», — отметил премьер Нидерландов.
Напомним, что страна на протяжении XVI-XX веков являлась значимой колониальной державой. Рабство в голландских колониях отменили 1 июля 1863 года. При этом на данный момент в зависимости от государства продолжают находиться несколько территорий расформированных Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.