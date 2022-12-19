Нидерланды извинились за роль страны в рабстве

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

«Мы в Нидерландах должны признать свою роль в истории рабовладения», — сказал Рютте.

По его мнению, несколько веков угнетения и эксплуатации людей оказали влияние на происходящее сегодня, в том числе в виде расистских стереотипов и дискриминации.

«Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства. Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это», — отметил премьер Нидерландов.