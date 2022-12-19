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3 минуты назад

Макрон пожаловался французским военным на поведение русских

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался французским военным на «недружественное поведение» военных кораблей и самолетов России. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Макрон пожаловался французским военным на поведение русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Макрон посетил в понедельник 19 декабря французский авианосец «Шарль де Голль», чтобы по традиции поздравить военных с наступающим Рождеством.

«Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами РФ, проявлявшими несколько недружественное поведение», — цитирует газета французского лидера, выступающего перед экипажем корабля.

Ранее Макрон в очередной раз заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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