Генсек ООН заявил об отсутствии момента для переговоров по Украине

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что нам ещё придётся подождать момента, когда серьёзные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности «зерновой сделки», добавлении к ней новых составляющих, а именно — экспорта аммиака», — сказал он.