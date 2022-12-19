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1 час назад

Генсек ООН заявил об отсутствии перспектив для мирных переговоров по Украине

Говорит Москваиещё 2

Генсек ООН заявил об отсутствии перспектив для мирных переговоров по Украине. По мнению Антониу Гутерреша, в ближайшее время они вряд ли возможны, военное противостояние продолжится.

Генсек ООН заявил об отсутствии момента для переговоров по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что нам ещё придётся подождать момента, когда серьёзные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности «зерновой сделки», добавлении к ней новых составляющих, а именно — экспорта аммиака», — сказал он.

Гуттерреш добавил, что ООН также заинтересована в ускорении обмена пленными. Кроме того, генсек выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году.

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«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год», — пояснил он.

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