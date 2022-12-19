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1 час назад

В Молдавии обвинили Россию в планировании нападения на страну

Lenta.ruиещё 3

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил российские власти в том, что они якобы планируют вторжение в республику в 2023 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу TVR Moldova.

В Молдавии обвинили Россию в планировании нападения на страну
Фото: ТАССТАСС

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже — в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — заявил Мустяцэ.

Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье. При этом глава СБ не предоставил никаких доказательств готовящегося нападения на страну.

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Ранее сообщалось, что Молдавия увеличила расходы на защиту своего воздушного пространства.

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