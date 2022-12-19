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41 минуту назад

Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоились из-за его частых встреч с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада выражали беспокойство из-за его частых встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что на Западе беспокоились из-за его частых встреч с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перерыв визитов (Путина) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, интенсивно контактируют кабмины двух стран, а также проводится большое количество встреч на уровне регионов и предприятий.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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