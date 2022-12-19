Лукашенко заявил, что на Западе беспокоились из-за его частых встреч с Путиным

«Перерыв визитов (Путина) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках», — сказал президент Белоруссии.