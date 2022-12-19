Амстердам нашел способ улучшить имидж города

Городской совет Амстердама рассматривает решение завесить окна публичных домов в квартале красных фонарей шторами. Об этом сообщает Mirror.

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Такое решение, по мнению городского совета, должно улучшить имидж города. Инициативу выдвинула леволиберальная партия «Демократы 66». Члены партии считают, что публичные дома стали туристической достопримечательностью Амстердама, а сами туристы иногда ведут себя оскорбительно по отношению к секс-работницам.

«Это не помогает улучшению положения женщин в эру MeToo», – считает глава партии «Демократы 66» Сигрид Кааг.

При этом сами секс-работницы не считают, что такая инновация сделает их работу безопаснее, ведь с закрытыми шторами они не будут видеть, кто заказал их услуги.

В данным момент окна публичных домов открыты, чтобы секс-работницы и клиенты могли видеть друг друга. Окна закрываются только когда сотрудницы принимают клиентов. «Демократы 66» хотят закрыть их навсегда, а договариваться о визите в публичный дом предлагают при помощи QR-кодов.