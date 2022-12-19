Амстердам нашел способ улучшить имидж города

Городской совет Амстердама рассматривает решение завесить окна публичных домов в квартале красных фонарей шторами. Об этом сообщает Mirror.
Такое решение, по мнению городского совета, должно улучшить имидж города. Инициативу выдвинула леволиберальная партия «Демократы 66». Члены партии считают, что публичные дома стали туристической достопримечательностью Амстердама, а сами туристы иногда ведут себя оскорбительно по отношению к секс-работницам.
«Это не помогает улучшению положения женщин в эру MeToo», – считает глава партии «Демократы 66» Сигрид Кааг.
При этом сами секс-работницы не считают, что такая инновация сделает их работу безопаснее, ведь с закрытыми шторами они не будут видеть, кто заказал их услуги.
В данным момент окна публичных домов открыты, чтобы секс-работницы и клиенты могли видеть друг друга. Окна закрываются только когда сотрудницы принимают клиентов. «Демократы 66» хотят закрыть их навсегда, а договариваться о визите в публичный дом предлагают при помощи QR-кодов.
Ранее стало известно, что выставку «Русский авангард. Революция в искусстве» в Амстердаме закроют из-за политической ситуации в мире.