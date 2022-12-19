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Президент США Джо Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников из Белого дома.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Его заявление передает «Интерфакс».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что свыше 100 тыс. россиян и 20 тыс. украинцев, которые прибыли в страну после начала спецоперации на Украине, в ближайшее время смогут получить гражданство. Об этом сообщает сербское издание «Новости».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что условия для переговоров с Россией изменились. Теперь Украина будет требовать у РФ «репарации и контрибуции» до начала переговоров. Об этом пишет Ura.ru.
Директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина заявила, что семьи с целью получения социальных выплат массово подают заявления на развод. Данной информацией она поделилась в ходе заседания Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 19 декабря, передает «Парламентская газета».
Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе перед встречей министров энергетики. Ее слова приводит РИА Новости.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Аргентины (3:3, 2:4).
В новогодние каникулы мы будем отдыхать официально 9 дней — с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. Однако у многих в связи с праздничными днями возникает ряд вопросов: будет ли 30 января предпраздничным выходным днем, выгодно ли брать отпуск на каникулах, как будет оплачивать рабочий день тем, кто вынужден трудиться, когда все отдыхают. «ФедералПресс» нашел ответы на эти вопросы.
По данным «Страхового дома ВСК», самыми угоняемыми в 2022 году стали автомобили Hyundai и Kia. Об этом пишет «Газета.Ru».
При этом в компании отметили, что более половины (53%) страховых случаев пришлось на автомобили Hyundai.