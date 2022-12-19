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Названа причина отказа Байдена посещать Украину

Президент США Джо Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников из Белого дома.

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер»

Россия в разы нарастила производство ракет «Искандер». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Его заявление передает «Интерфакс».

Сербия будет ускоренно выдавать россиянам гражданство

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что свыше 100 тыс. россиян и 20 тыс. украинцев, которые прибыли в страну после начала спецоперации на Украине, в ближайшее время смогут получить гражданство. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

Данилов: условия для переговоров с РФ изменились

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что условия для переговоров с Россией изменились. Теперь Украина будет требовать у РФ «репарации и контрибуции» до начала переговоров. Об этом пишет Ura.ru.

Россияне начали массово разводиться ради выплат

Директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина заявила, что семьи с целью получения социальных выплат массово подают заявления на развод. Данной информацией она поделилась в ходе заседания Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 19 декабря, передает «Парламентская газета».

В ЕС озвучили новое предложение по лимиту цены на газ

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе перед встречей министров энергетики. Ее слова приводит РИА Новости.

Мбаппе выступил с заявлением после поражения в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Аргентины (3:3, 2:4).

Новогодние каникулы 2023: как отдыхаем и работаем в праздничные дни

В новогодние каникулы мы будем отдыхать официально 9 дней — с субботы 31 декабря по воскресенье 8 января. Однако у многих в связи с праздничными днями возникает ряд вопросов: будет ли 30 января предпраздничным выходным днем, выгодно ли брать отпуск на каникулах, как будет оплачивать рабочий день тем, кто вынужден трудиться, когда все отдыхают. «ФедералПресс» нашел ответы на эти вопросы.

Названы самые угоняемые автомобили в 2022 году

По данным «Страхового дома ВСК», самыми угоняемыми в 2022 году стали автомобили Hyundai и Kia. Об этом пишет «Газета.Ru».