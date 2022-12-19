Сунак высказался о переговорах по прекращению огня на Украине

Пока российские войска находятся на территории Украины, переговоры о прекращении огня не имеют смысла, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС.
«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — сказал Сунак.
Глава британского правительства также отметил, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине.
«Мы должны обеспечить доставку дополнительной военной помощи, а сама помощь должна меняться в соответствии со складывающейся обстановкой», - сказал Сунак.
По его словам, необходимо больше поставлять систем противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники. В 2023 году Великобритания направит Киеву помощи в размере не менее $2,8 млрд.