Данилов: условия для переговоров с РФ изменились

«Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее. При этом подчеркну, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия и изолирована от общества», - сказал Данилов в интервью изданию «Украинская правда».