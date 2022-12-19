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21 минуту назад

На Украине озвучили новое условие переговоров с Россией

Елена Прошина

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что условия для переговоров с Россией изменились. Теперь Украина будет требовать у РФ «репарации и контрибуции» до начала переговоров. Об этом пишет Ura.ru.

Данилов: условия для переговоров с РФ изменились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, если раньше украинские власти просили Россию уйти на свою территорию, то теперь ситуацию поменялась.

«Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее. При этом подчеркну, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия и изолирована от общества», - сказал Данилов в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее Генеральной ассамблеей ООН большинством голосов был принят проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. За резолюцию проголосовали 94 члена, против - 14. Воздержались голосовать 73 члена ООН.

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Среди стран, которые не одобрили инициативу - Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, ЦАР и Зимбабве.

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