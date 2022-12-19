Данилов: условия для переговоров с РФ изменились

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что условия для переговоров с Россией изменились. Теперь Украина будет требовать у РФ «репарации и контрибуции» до начала переговоров. Об этом пишет Ura.ru.
По его словам, если раньше украинские власти просили Россию уйти на свою территорию, то теперь ситуацию поменялась.
«Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее. При этом подчеркну, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия и изолирована от общества», - сказал Данилов в интервью изданию «Украинская правда».
Ранее Генеральной ассамблеей ООН большинством голосов был принят проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. За резолюцию проголосовали 94 члена, против - 14. Воздержались голосовать 73 члена ООН.
Среди стран, которые не одобрили инициативу - Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, ЦАР и Зимбабве.