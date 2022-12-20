В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
28 минут назад

Вучич попросил НАТО защитить сербское население в Косове и Метохии

ТАССиещё 4

Президент Сербии Александар Вучич попросил командира Командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе Стюарта Манша, чтобы НАТО защитила сербское население в Косове и Метохии (КиМ).

Вучич попросил НАТО защитить сербов в Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это был хороший диалог с адмиралом Маншем. Я попросил, чтобы НАТО защитила наш народ в КиМ и поблагодарил за понимание политики нейтральности Сербии", - написал лидер Сербии во вторник после встречи с адмиралом Маншем на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Обстановка в Косове резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косове (EULEX) начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население дало отпор косоварам, которые сбежали за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. В ответ сербское население вышло на массовые протесты и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

15 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил, что кабмин принял решение направить миссии НАТО в крае запрос на возвращение сербских военных и полиции в Косове и Метохию согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

В мире,Ситуация в мире,Александар Вучич,НАТО,Совбез ООН,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители