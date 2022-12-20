Вучич попросил НАТО защитить сербов в Косово

"Это был хороший диалог с адмиралом Маншем. Я попросил, чтобы НАТО защитила наш народ в КиМ и поблагодарил за понимание политики нейтральности Сербии", - написал лидер Сербии во вторник после встречи с адмиралом Маншем на своей странице в Instagram (запрещен в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Обстановка в Косове резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косове (EULEX) начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население дало отпор косоварам, которые сбежали за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. В ответ сербское население вышло на массовые протесты и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.