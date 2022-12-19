Сунак высказался о переговорах по прекращению огня на Украине

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры", - сказал глава британского правительства на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, слова которого приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.