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31 минуту назад

Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока российские войска находятся на территории республики.

Сунак высказался о переговорах по прекращению огня на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры", - сказал глава британского правительства на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, слова которого приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

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Сунак также отметил, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Мы должны обеспечить доставку дополнительной военной помощи, а сама помощь должна меняться в соответствии со складывающейся обстановкой. Это означает [поставку] большего числа систем противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники. Со своей стороны Соединенное Королевство взяло на себя обязательство предоставить не менее £2,3 млрд ($2,8 млрд - прим. ТАСС) помощи в следующем году, что будет соответствовать текущему уровню. Я очень надеюсь, что и другие сделают все возможное для продолжения мощной поддержки", - добавил он.

Британский премьер подчеркнул, что страны, входящие в состав Объединенных экспедиционных сил, могут принимать участие в выработке гарантий безопасности Украине после завершения конфликта. Кроме того, Сунак выразил мнение, что Запад должен нарастить санкционное давление на российские власти для снижения экономического потенциала РФ.

Премьер Британии Сунак распорядился провести аудит военной помощи Лондона Киеву

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Соединенного Королевства, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.

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