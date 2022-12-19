СМИ: в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса по оповещению населения.

Сейчас предупреждение действует в большинстве регионов востока, севера и центра страны — в Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики. Последний массовый удар был нанесен в минувшую пятницу, 16 декабря. В Минобороны РФ заявляли, что все назначенные цели были поражены, а в национальной компании «Укргэнерго» сообщали о «наступлении режима системной аварии» из-за повреждения энергетической инфраструктуры.