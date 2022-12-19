В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
57 минут назад

СМИ: в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса по оповещению населения.

СМИ: в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас предупреждение действует в большинстве регионов востока, севера и центра страны — в Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики. Последний массовый удар был нанесен в минувшую пятницу, 16 декабря. В Минобороны РФ заявляли, что все назначенные цели были поражены, а в национальной компании «Укргэнерго» сообщали о «наступлении режима системной аварии» из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Утром 19 декабря взрывы прозвучали в Киеве — мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры. После этого в украинской столице ввели экстренные отключения света.

В мире,Виталий Кличко,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители