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49 минут назад

Пользователи Twitter обсмеяли Зеленского после претензии к FIFA касательно финала ЧМ

Слово и Дело

Пользователи Сети подняли на смех Украину после претензии в адрес FIFA касательно запрета на видеообращение президента страны Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре.

В Twitter обсмеяли Зеленского из-за претензии к FIFA касательно финала ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее государство заявило о своей обиде на организацию и добавило, что победитель не важен, так как FIFA уже одержала поражение.

Многие пользователи Сети, в свою очередь, одобрили и поддержали решение организации оставить ЧМ политически нейтральным. Они также заявили, что киевский режим, как всегда, стремится использовать каждое событие ради собственной выгоды и пропаганды.

Отметим, что на фоне украинского кризиса глава киевского режима постоянно выступает перед зрителями в онлайн-режиме с просьбами поддержать страну, в том числе предоставить вооружение и материальную помощь.

В мире,Владимир Зеленский,
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