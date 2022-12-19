В Twitter обсмеяли Зеленского из-за претензии к FIFA касательно финала ЧМ

Пользователи Сети подняли на смех Украину после претензии в адрес FIFA касательно запрета на видеообращение президента страны Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре.

Напомним, что ранее государство заявило о своей обиде на организацию и добавило, что победитель не важен, так как FIFA уже одержала поражение.

Многие пользователи Сети, в свою очередь, одобрили и поддержали решение организации оставить ЧМ политически нейтральным. Они также заявили, что киевский режим, как всегда, стремится использовать каждое событие ради собственной выгоды и пропаганды.