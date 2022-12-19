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21 минуту назад

Сербия будет выдавать россиянам гражданство из-за нехватки рабочей силы

Никита Бородкин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что свыше 100 тыс. россиян и 20 тыс. украинцев, которые прибыли в страну после начала спецоперации на Украине, в ближайшее время смогут получить гражданство. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

Глава государства подчеркнул, что процедура выдачи сербских паспортов будет проводиться в ускоренном режиме. Вучич отметил, что власти Сербии заинтересованы в притоке новых граждан, поскольку в стране не хватает рабочей силы.

По данным издания, приоритетное право на получение сербского гражданства будут иметь граждане России и Украины, которые владеют в Сербии предприятиями, обеспечивающими рабочие места населению и приносящие определенный доход государству.

Напомним, что в октябре стало известно о планах сербских властей упразднить безвизовый режим для государств, не входящих в Евросоюз. Вучич отмечал, что к концу года страна изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике ЕС.

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