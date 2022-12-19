Президент Сербии Александр Вучич заявил, что свыше 100 тыс. россиян и 20 тыс. украинцев, которые прибыли в страну после начала спецоперации на Украине, в ближайшее время смогут получить гражданство. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

Глава государства подчеркнул, что процедура выдачи сербских паспортов будет проводиться в ускоренном режиме. Вучич отметил, что власти Сербии заинтересованы в притоке новых граждан, поскольку в стране не хватает рабочей силы.

По данным издания, приоритетное право на получение сербского гражданства будут иметь граждане России и Украины, которые владеют в Сербии предприятиями, обеспечивающими рабочие места населению и приносящие определенный доход государству.