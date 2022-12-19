Обзор иноСМИ: планы КНР по "оглушению" спутников США и сбой в единстве ЕС

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В Белом доме опасаются сокращения помощи Киеву

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В Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции ряда представителей республиканкой партии, которая сейчас контролирует Палату представителей в парламенте. Об этом пишет в своей статье корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир.

Он напомнил, что ранее республиканцы обещали, что при них «Украина не получит ни копейки», однако сейчас в партии нет единства относительно предоставления помощи Киеву.

«Помощники Белого дома в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что в определенный момент финансирование конфликта конгрессом замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но администрация настаивает на том, чтобы Украина получила помощь», — говорится в статье.

Единство ЕС в отношении антироссийских санкций дало сбой

Подходы стран Евросоюза к вопросу санкционного давления на Россию серьезно различаются и принятию девятого пакета санкций предшествовали очень сложные переговоры. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, за жесткие санкции выступали Польша и прибалтийские страны, которые имеют общую границу с Россией.

«В то время как страны, расположенные дальше на западе, такие как Германия, были более нерешительны», - отмечает издание.

При этом Бельгия и Греция, а также Венгрия вообще были против каких-либо масштабных мер.

США предрекли проблемы при поставках ЗРК Patriot на Украину

США могут столкнуться с рядом проблем, в случае начала поставок американской системы ПВО Patriot на Украину. Эта система, вместе с обслуживающим персоналом, станет законной приоритетной целью России, которая сможет хорошо изучить американское оружие, предупредил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

Он также обратил внимание на то, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, поставок которого Киев добивался долгое время, очень сложен в обслуживании, а одна ракета-перехватчик стоит около четырех миллионов долларов США.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение «вблизи», разумеется, не устроит», - уверен Роша.

Китай нацелился американские военные спутники

В отчете Пентагона отмечается, что Пекин быстро создает современные противокосмические средства, которые направлены на «ослепление и оглушение», и предназначены прежде всего для выведения из строя американской группировки военных и разведывательных спутников. Об этом пишет в своей статье для The Washington Times обозреватель Джед Баббин.

По его словам, в случае выведения из строя спутников армия США утратит свое преимущество, оказавшись без необходимых данных о численности и передвижении войск противника.

«Защита наших спутников займет годы и обойдется в десятки миллиардов долларов. Это необходимо сделать, потому что космос больше не является благоприятной средой», - подчеркивается в статье.

Европа потеряла триллион долларов из-за отказа от газа из России

Отказ от российского газа из-за украинского кризиса уже обошелся Европе с сумму около $1 трлн, при этом «передышки от высоких цен» не будет. Об этом со ссылкой на собственные расчеты пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, с наступлением лета ситуация не улучшится, так как Европе придется заполнять хранилища без учета российских энергоносителей. Самый глубокий энергетический кризис за последние десятилетия только начинается, а возможности правительств стран Европы уже исчерпаны.