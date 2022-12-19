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1 час назад

«Укрэнерго»: ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, введены аварийные отключения

Газета.Ru

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины после ночных обстрелов объектов инфраструктуры тяжелая. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале компании.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что последствия от ударов по объектам инфраструктуры в украинском регионе значительные, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.

В «Укрэнерго» подтвердили, что есть попадания в объекты инфраструктуры. Также там сообщили, что подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работают над устранением последствий обстрелов.

Согласно сведениям компании, наиболее тяжелая ситуация образовалась в центре и на востоке Украине, в частности в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях страны и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью», — заявили в «Укрэнерго».

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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