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36 минут назад

В Китае прокомментировали создание «Китайского дома» Госдепом США

Газета.Ru

Открытие американским госдепартаментом отдела по координации отношений с КНР, или «Китайского дома», могут свидетельствовать об усилении конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет газета Global Times.

В Китае прокомментировали создание «Китайского дома» Госдепом США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналитики издания подчеркивают, что слова американской администрации не соотносятся с ее действиями. При этом Вашингтон не делает ничего, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

«Создание «Китайского дома» свидетельствует о том, что политика США в отношении Китая ориентирована на конкуренцию <...> США призывают Китай разрешить споры, но с другой стороны продолжают совершать провокации в отношении фундаментальных и основных интересов Китая», — говорится в публикации.

Ранее в Китае заявляли, что члены ВТО потребовали от США объяснений. Более 30 членов Всемирной торговой организации (ВТО) потребовали от США объяснений по поводу политики госзакупок страны.

В мире,Госдеп США,ВТО,
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