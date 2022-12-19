Президент США Джо Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников из Белого дома.

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — цитирует издание свои источники.

Напомним, что в начале ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Там он провел ряд встреч с представителями украинской власти. Позднее Западные СМИ писали, что в ходе поездки советник поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе.