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46 минут назад

В Белом доме назвали причину отказа Байдена посетить Киев

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден пока не собирается посещать Киев из соображений безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников из Белого дома.

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — цитирует издание свои источники.

Напомним, что в начале ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Там он провел ряд встреч с представителями украинской власти. Позднее Западные СМИ писали, что в ходе поездки советник поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе.

Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину

При этом Салливан якобы не пытался указывать давление на Киев, заявляя, что Украина сможет в большей степени сохранить поддержку западных союзников, если будет готова положить конец боевым столкновениям путем переговоров.

В мире,Видео,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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