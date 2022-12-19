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8 минут назад

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Газета.Ru

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в украинской столице повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры
Фото:  Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

По словам Кличко, энергетики работают над оперативным устранением последствий.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — подчеркнул мэр Киева.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в ночь на 19 декабря в украинкой столице и ее пригороде в результате атак дронами повреждена критическая инфраструктура.

Все экстренные службы города прибыли на места ЧП, ведется работа по ликвидации последствий ударов. Какие именно объекты были повреждены, Кулеба не уточнил.

Вооруженные силы РФ с 10 октября наносят ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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