Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в украинской столице повреждены объекты критической инфраструктуры.

Фото: Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

По словам Кличко, энергетики работают над оперативным устранением последствий.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — подчеркнул мэр Киева.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в ночь на 19 декабря в украинкой столице и ее пригороде в результате атак дронами повреждена критическая инфраструктура.

Все экстренные службы города прибыли на места ЧП, ведется работа по ликвидации последствий ударов. Какие именно объекты были повреждены, Кулеба не уточнил.