Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI заявил о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей». Об этом пишет «Лента.ру».

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — заявил он.

По его словам, борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит», но заверил, что украинцы «полны решимости».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется на возвращение Донецка, Луганска и Крыма под контроль Киева. До этого он говорил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. Он также допустил, что возможные переговоры с Россией могут заморозить конфликт.