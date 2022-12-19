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1 час назад

Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI заявил о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей». Об этом пишет «Лента.ру».

Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — заявил он.

По его словам, борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит», но заверил, что украинцы «полны решимости».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется на возвращение Донецка, Луганска и Крыма под контроль Киева. До этого он говорил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. Он также допустил, что возможные переговоры с Россией могут заморозить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о статусе полуострова, заявил, что Крым является неотъемлемой частью России. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в иносказательной манере ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма в состав Украины. Он вспомнил пьесу «Бег» писателя Михаила Булгакова. По мнению политика, одного из персонажей можно соотнести с украинскими властями.

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