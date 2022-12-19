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1 час назад

Newsbreak.gr: в Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции

Газета.Ru

В Брюсселе прошла тайная встреча премьер-министра Греции Анн-Марии Бура и представителя президента Турции Ибрагима Калына, сообщает портал newsbreak.gr.

В Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным издания, разговор прошел «в условиях строжайшей секретности» в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца.

Отмечается, что стороны изучали намерения друг друга возобновить двусторонние отношения.

Ранее корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер сообщил, что в условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие военные «могут внезапно появиться ночью» в Греции.

В публикации отмечается, что ряд экспертов и дипломатов допускают войну между Турцией и Грецией. Европейские чиновники предполагают, что угроза такого конфликта действительно существует.

Корреспондент NYT считает, что напряженность в отношениях Турции и Греции может усложнить положение Европы, нацеленной на сохранение единства в борьбе против России.

В мире,Олаф Шольц,Ибрагим Калын,
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