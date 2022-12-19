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12 минут назад

В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину

Lenta.ru

По сообщениям анонимных источников среди чиновников Белого дома, на данный момент президент США Джо Байден не намерен посещать Украину и столицу страны Киев из-за угрозы для его безопасности. Причину отказа американского лидера от официального визита назвала газета Politico.

В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — говорится в сообщении газеты.

Ранее Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что приоритетом Вашингтона является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности», — говорится в сообщении.

Байден также приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который основан на фундаментальных принципах устава ООН.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ООН,
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