Пока вы спали: удар по Киеву и оскорбление Байденом целой нации

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Власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве

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По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, в результате взрывов в Киеве поврежден объект критической инфраструктуры. Отдельные районы города остались без света, пишет ТАСС.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия», - пояснил он.

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в регионах России

На северо-востоке Центрального федерального округа, севере Приволжского федерального округа, а также в Уральском федеральном округе ожидается температура на 6–8 градусов ниже нормы, а в Башкортостане и Татарстане пройдут ледяные дожди. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях ночью столбики термометров опустятся до 15-18 градусов, а в Свердловской области похолодает до 17-22 градусов. При этом в Поволжье ожидаются сильные осадки - снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололед и усиление ветра до 20 м/с.

В Европарламенте допустили возведение заграждений на границах ЕС

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал «отнестись серьезно» к проблеме нелегальной миграции в Европе и допустил строительство заграждений на границах союза. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, пишет ТАСС.

«При необходимости должны быть возведены заграждения, например, на юго-востоке ЕС, чтобы иметь возможность как можно более беспрепятственно контролировать прибывающих мигрантов», - заявил политик, подчеркнув, что нужно поддержать финансирование этих пограничных сооружений, а также усилить борьбу и с контрабандистами.

На ЧМ-2022 в Катаре установлен рекорд по количеству серий пенальти

Чемпионат мира по футболу в Катаре побил все рекорды по количеству серий пенальти в плей-офф. Победитель матча выявлялся таким образом пять раз, в том числе и в финале, пишет «Чемпионат».

Дважды это произошло в 1/8 финала: в игре Марокко с Испанией и матче Хорватия - Япония. Также в четвертьфинале хорваты при помощи пенальти отправили домой одного из фаворитов турнира — сборную Бразилии, а Аргентина выиграла у Нидерландов. Серия пенальти принесла победу аргентинцам и в финальном матче с действующими на тот момент чемпионами мира - командой Франции.

NYP: президент США оскорбил целую нацию

Президент США Джо Байден в ходе выступления в родном штате Делавэр оскорбил ирландцев своим высказыванием, перепутав при этом отца и деда жены. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, участники встречи, посвященной пособиям для ветеранов, в «озадаченном молчании» выслушали слова президента, которыми он приветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны.