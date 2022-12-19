В Киеве сообщили об экстренных отключениях света

В Киеве в понедельник вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети». Об этом пишет РИА Новости.
«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют», - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. Позднее он добавил, что были повреждены объекты критической инфраструктуры.
«В результате атаки на столицу повреждены объекты критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», - написал он в своем Телеграм-канале.
Кроме того, экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области.
Напомним, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.