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24 минуты назад

В Киеве сообщили об экстренных отключениях света

Елена Прошина

В Киеве в понедельник вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети». Об этом пишет РИА Новости.

В Киеве сообщили об экстренных отключениях света
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют», - говорится в сообщении на сайте ДТЭК.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. Позднее он добавил, что были повреждены объекты критической инфраструктуры.

«В результате атаки на столицу повреждены объекты критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», - написал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области.

Напомним, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

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