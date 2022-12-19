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36 минут назад

Украинский беженец рассказал об унизительных условиях в Великобритании

Елена Прошина

Беженец из Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и трудностях, пережитых после приезда в Великобританию. Об этом пишет РИА Новости.

Wales Online: украинский беженец пожаловался на унижение от британцев
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

«Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека. Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает рычаги влияния "спонсору"», — рассказал 65-летний украинец.

Исид утверждает, что принимающая сторона может «выкинуть жильца на улицу», устроить невыносимые условия, вмешиваться в личную жизнь. Так, к примеру, после конфликта со «спонсором» в валлийском городе Брекон его приютили в церкви, что спасло его от бродяжничества.

Он также рассказал об одной украинке, которая ушла из дома своего «спонсора» посреди ночи из-за того, что он и его семья контролировали ее, а с другой без предупреждения разорвали соглашение, в результате чего она оказалась на улице. Сам Исид некоторое время пожив в гостинице после разрыва со своим арендодателем, смог найти жилье у одного из местных жителей.

«В этой системе я чувствую, что беженец по своей сути является предметом», - подчеркнул украинец.

Как уточняет издание, более четверти «спонсоров» в Уэльсе отказались от участия в программе «Дома для Украины». Это привело к тому, что 1,5 тысячи украинцев из 7 тысяч прибывших в регион остаются в отелях, базах отдыха и других спонсируемых правительством Уэльса местах.

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