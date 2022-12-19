Кличко заявил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе. Как сообщает «Говорит Москва», они прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.

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Градоначальник отметил, что на местах происшествий работают все экстренные службы, пострадавших при взрывах нет.

Напомним, что Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Массированные обстрелы объектов связи, управления и энергетики начались после теракта на Крымском мосту — по данным российских властей его совершили украинские спецслужбы.