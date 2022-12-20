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48 минут назад

В Киеве отключают котельные из-за дефицита электроэнергии

ТАССиещё 6

Некоторые котельные Киева поочередно отключаются из-за проблем с электроснабжением. Об этом во вторник сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

В Киеве отключают котельные из-за дефицита электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Относительно тепла в домах киевлян. Котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно", - цитирует Попко пресс-служба военной администрации.

По его словам, генерация электроэнергии в Киеве остается в ограниченном режиме.

"Столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - добавил Попко, отметив, что коммунальные службы и ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

В понедельник мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что без стабильного электроснабжения остаются 10 котельных.

В понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева прозвучали взрывы. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, отдельные районы столицы остались без света. Также получили повреждения объекты критической инфраструктуры в Киевской области. Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко допустил, что отключения света для жителей Киева могут продолжаться по 10 часов. По его словам, электроэнергии хватает лишь на 20% населения города.

Ранее Кличко предупреждал, что в случае длительных отключений жители столицы могут остаться зимой без центрального отопления и призвал их подготовиться к такому сценарию. По его словам, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла и воды, то придется слить воду из городской системы отопления, чтобы не допустить ее повреждения. Как отметил мэр, за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может сравняться с уличной.

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