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14 минут назад

СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова

Елена Прошина

Провокации со стороны Северной Кореи проводятся с целью разрушить альянс Южной Кореи и США, а также вытеснить американские военные базы с Корейского полуострова. Такое заявление сделал глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого КНДР сообщила об успешном проведении испытания, связанного с разработкой разведывательного спутника. Северная Корея намерена завершить разработку к апрелю следующего года. Японию и Южная Корея в воскресенье сообщили, что КНДР 18 декабря выпустила две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря.

Чон Чжин Сок заявил, что цель провокаций КНДР вполне ясна, эта стратегическая тактика призвана ликвидировать альянс США и Южной Кореи, а также вытеснить вооруженные силы Соединенных Штатов с Корейского полуострова. Для этих целей Северная Корея может использовать баллистические ракеты средней дальности и ядерные боеголовки, подчеркнул глава комиссии.

Он добавил, что провокации со стороны КНДР продолжатся до конца года и в начале следующего. Чон Чжин Сок считает необходимым «строго наказывать» Северную Корею за все подобные военные провокации.

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