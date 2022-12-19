СМИ: в Сеуле заявили о попытках КНДР вытеснить США с Корейского полуострова

Провокации со стороны Северной Кореи проводятся с целью разрушить альянс Южной Кореи и США, а также вытеснить американские военные базы с Корейского полуострова. Такое заявление сделал глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

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До этого КНДР сообщила об успешном проведении испытания, связанного с разработкой разведывательного спутника. Северная Корея намерена завершить разработку к апрелю следующего года. Японию и Южная Корея в воскресенье сообщили, что КНДР 18 декабря выпустила две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря.

Чон Чжин Сок заявил, что цель провокаций КНДР вполне ясна, эта стратегическая тактика призвана ликвидировать альянс США и Южной Кореи, а также вытеснить вооруженные силы Соединенных Штатов с Корейского полуострова. Для этих целей Северная Корея может использовать баллистические ракеты средней дальности и ядерные боеголовки, подчеркнул глава комиссии.