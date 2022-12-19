Катар предупредил о негативном влиянии скандала в Европарламенте (ЕП) на мировую энергетическую безопасность. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление неназванного катарского дипломата, власти страны назвали дискриминационными планы приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства, передает ТАСС.

Катар в своем заявлении отметил, что он является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти осудили «выборочное осуждение», учитывая, что в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.