Катар предупредил о негативном влиянии скандала в Европарламенте (ЕП) на мировую энергетическую безопасность. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление неназванного катарского дипломата, власти страны назвали дискриминационными планы приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства, передает ТАСС.
Катар в своем заявлении отметил, что он является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти осудили «выборочное осуждение», учитывая, что в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.
Коррупционный скандал в ЕП разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая зампреда ЕП Еву Кайли. Их подозревают в получении взяток от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в Европе в преддверии чемпионата мира по футболу. Кайли не признала свою вину.