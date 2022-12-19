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47 минут назад

Катар предупредил о негативном влиянии скандала в ЕП на мировую энергетическую безопасность

BFM.RU

Катар предупредил о негативном влиянии скандала в Европарламенте (ЕП) на мировую энергетическую безопасность. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление неназванного катарского дипломата, власти страны назвали дискриминационными планы приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства, передает ТАСС.

Катар в своем заявлении отметил, что он является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти осудили «выборочное осуждение», учитывая, что в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.

Адвокат евродепутата Кайли заявил, что по Катару она проводила политику ЕС

Коррупционный скандал в ЕП разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая зампреда ЕП Еву Кайли. Их подозревают в получении взяток от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в Европе в преддверии чемпионата мира по футболу. Кайли не признала свою вину.

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