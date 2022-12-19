Wales Online: украинский беженец пожаловался на унижение от британцев

65-летний беженец с Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и сложностях, которые пережил после приезда в Великобританию.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости» Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Обеспеченная Британия не спасает от стресса, иногда она даже усугубляет его", - заявил мужчина.

После того, как первый приютивший его житель валийского города Брекон выпроводил на улицу, то от бродяжничества его спас только местный священнослужитель. Приезд в Великобританию, поиск жилья и сопутствующие проблемы, по словам мужчины, заставили его почувствовать себя униженным.

"Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека", - сказал украинец.