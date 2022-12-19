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14 минут назад

Wales Online: украинский беженец пожаловался на унижение от британцев

Газета.Ru

65-летний беженец с Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и сложностях, которые пережил после приезда в Великобританию.

Wales Online: украинский беженец пожаловался на унижение от британцев
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Обеспеченная Британия не спасает от стресса, иногда она даже усугубляет его", - заявил мужчина.

После того, как первый приютивший его житель валийского города Брекон выпроводил на улицу, то от бродяжничества его спас только местный священнослужитель. Приезд в Великобританию, поиск жилья и сопутствующие проблемы, по словам мужчины, заставили его почувствовать себя униженным.

"Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека", - сказал украинец.

Мужчина также рассказал о случае с украинкой, которая ушла из дома, приютившего ее человека, посреди ночи из-за того, что тот и его семья "контролировали" ее. Ранее сообщалось, что беженка с Украины спустя шесть месяцев жизни в Британии вернулась на родину из-за "невыносимых" стоимости и условий жизни.

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