Wales Online: украинский беженец пожаловался на унижение от британцев

65-летний беженец с Украины Игорь Исид рассказал в интервью изданию Wales Online об унижениях и сложностях, которые пережил после приезда в Великобританию.
"Обеспеченная Британия не спасает от стресса, иногда она даже усугубляет его", - заявил мужчина.
После того, как первый приютивший его житель валийского города Брекон выпроводил на улицу, то от бродяжничества его спас только местный священнослужитель. Приезд в Великобританию, поиск жилья и сопутствующие проблемы, по словам мужчины, заставили его почувствовать себя униженным.
"Сейчас я счастлив, но в начале все воспринималось деспотически и могло легко сломить обычного человека", - сказал украинец.
Мужчина также рассказал о случае с украинкой, которая ушла из дома, приютившего ее человека, посреди ночи из-за того, что тот и его семья "контролировали" ее. Ранее сообщалось, что беженка с Украины спустя шесть месяцев жизни в Британии вернулась на родину из-за "невыносимых" стоимости и условий жизни.