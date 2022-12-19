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1 час назад

Нидерланды признались, что поддержка Киева оказывает влияние на боеготовность их военных

Газета.Ru

Общая стоимость военной помощи от Нидерландов Украине достигла 987 млн евро. Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NL Times.

Нидерланды сделали признание о поддержке Киева
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

Эта сумма включает в себя счет на 697 млн евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 млн евро и взнос в размере 100 млн евро в Международный фонд для Украины.Нидерланды вносят 25 млн евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины, Фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты. Оллонгрен отметила, что конца конфликта еще не видно.

"Но Украина может продержаться за счет помощи", - указала представительница Нидерландов. Предоставляемая помощь оказывает влияние на боеготовность голландских военных, но, по словам Оллонгрен, она все же приемлема, и то, что Нидерланды поставляют на Украину - "тут же пополняется".

Министр надеется, что промышленность сможет производить больше, и необходимо "вернуть производственные линии в рабочее состояние". Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что власти Украины скрывают от населения истинное состояние энергосистемы страны, чтобы избежать массового отъезда жителей. Экс-посол добавил, что в офисе президента Украины рассматривают сограждан исключительно в качестве живого щита городов.

В мире,Родион Мирошник,
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