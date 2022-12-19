Нидерланды сделали признание о поддержке Киева

Эта сумма включает в себя счет на 697 млн евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 млн евро и взнос в размере 100 млн евро в Международный фонд для Украины.Нидерланды вносят 25 млн евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины, Фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты. Оллонгрен отметила, что конца конфликта еще не видно.