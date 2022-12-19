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33 минуты назад

Страны ЕС готовятся отгораживаться от мигрантов

Москва24иещё 1

На границах Евросоюза могут появиться заграждения для предотвращения миграционного кризиса. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер.

Страны ЕС готовятся отгораживаться от мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез. При необходимости нужно также построить заграждения, например, на юго-востоке ЕС», — передает слова Манфреда Вебера РИА Новости.

По словам главы ведущей фракции Европарламента, заграждения на границах ЕС помогут контролировать число прибывающих мигрантов. Кроме этого, Вебер предложил усилить контроль не только на суше, но и на морской границе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе идет новая волна наплыва мигрантов. Также агентство рассказывало, что в миграционной службе ЕС признали, что из-за продовольственного кризиса в мире континент ждет большая волна мигрантов.

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