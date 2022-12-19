Страны ЕС готовятся отгораживаться от мигрантов

На границах Евросоюза могут появиться заграждения для предотвращения миграционного кризиса. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер.

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«Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез. При необходимости нужно также построить заграждения, например, на юго-востоке ЕС», — передает слова Манфреда Вебера РИА Новости.

По словам главы ведущей фракции Европарламента, заграждения на границах ЕС помогут контролировать число прибывающих мигрантов. Кроме этого, Вебер предложил усилить контроль не только на суше, но и на морской границе.