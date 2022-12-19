Украинцев предупредили о большом дефиците электроэнергии

Из-за низких температур на Укриане возросло потребление электроэнергии. Это повлекло за собой ее значительный дефицит, пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона "Єдині новини".
Представитель "Укрэнерго" указал, что в понедельник и начале недели на Украину придут холода, поэтому дефицит будет значительным. Кудрицкий также добавил, что в "Укрэнерго" в ближайшем будущем ожидают уменьшение дефицита, поскольку и температура будет повышаться, и система лучше восстановится после недавних обстрелов.
По его словам, уже возобновили работу энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Сейчас остаются ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.
"За несколько дней и эти ограничения должны быть уменьшены. Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы достаточно неплохо на этот раз", - прокомментировал Кудрицкий.
Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник в разговоре с журналистами заявил, что власти Украины скрывают от населения истинное состояние энергосистемы страны, чтобы избежать массового отъезда жителей.