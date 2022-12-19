Украинцев предупредили о большом дефиците электроэнергии

"За несколько дней и эти ограничения должны быть уменьшены. Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы достаточно неплохо на этот раз", - прокомментировал Кудрицкий.